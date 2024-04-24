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14:37, 24 апреля 2024Экономика

Назван источник финансирования перевода промышленности Британии «в режим войны»

Express: в Британии уволят чиновников ради трат на оборонную промышленность

Фото: UK Ministry of Defence / Globallookpress.com

Источником финансирования перевода британской оборонной промышленности в «режим войны» станет увольнение 70 тысяч чиновников, которых наняли для реализации Брексита и борьбы с кризисом во время пандемии. Об этом пишет Express.

По данным издания, соответствующие меры позволят высвободить средства, необходимые для достижения озвученной премьер-министром Риши Сунаком цели, согласно которой расходы на армию и флот Великобритании планируется увеличить к 2030 году до 2,5 процента ВВП страны.

В указанный период британской военной промышленности планируется дополнительно выделить 75 миллиардов фунтов стерлингов.

О «крупнейшем за жизнь целого поколения усилении (...) национальной обороны», которое позволит Великобритании стать «самой большой оборонной державой в Европе», Сунак объявил 23 апреля. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, власти королевства используют милитаризацию экономики как камуфляж, в то время как граждане страны затягивают пояса.

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      Дмитрий Воронин
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