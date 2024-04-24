Песков рассказал о затягивании британцами поясов из-за милитаризации экономики

Песков: британцы затягивают пояса во время милитаризации экономики

Власти Великобритании используют милитаризацию экономики как камуфляж, в то время как граждане страны затягивают пояса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Многие пытаются использовать ситуацию, эскалируя ее искусственно и сознательно, для решения внутренних проблем (...) Им приходится, с одной стороны, зажимать пояса, гражданам Великобритании приходится не очень просто. Поэтому такая милитаризация определенного сегмента экономики – это и есть такой камуфляж на фоне этих трудностей», — рассказал он.

Таким образом Песков ответил на вопрос о наращивании Лондоном своих вооруженных сил и оборонного потенциала. Он подчеркнул, что России известно о финансовых и экономических трудностях Великобритании на фоне данной политики.

Ранее Песков заявил, что одобрение выделения помощи Украине Конгрессом США не изменит ситуацию на фронте. Он добавил, что Российская армия улучшает свои позиции, динамика специальной военной операции «абсолютно понятна».