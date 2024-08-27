Пришедших на праздник россиян накормили шлаком

На Дне горняка в Никеле посетителей накормили булочками со съедобным шлаком

В Никеле Мурманской области на Дне горняка посетителей накормили блюдом, в составе которого был шлак. Об этом сообщает портал «АиФ».

По сообщению издания, блюдо, которое предлагалось гостям праздника, называлось «камни» — это были булочки с олениной, грибами и пищевым шлаком. Кроме того, на фестивале можно было попробовать шаурму из медвежатины и уху.

Кроме того, у посетителей была возможность изучить ювелирные украшения, изготовленные с применением продуктов горной промышленности. «Это серия украшений — броши и кольца — из латуни с гальваническим покрытием, никелированием. Кольца инкрустированы шлаком и рудой», — рассказала о своих работах художница Маргарита Иванова из Ростова-на-Дону.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области тысячи россиян три дня кормили тошнотиками.