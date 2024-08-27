Названы главные просчеты ВСУ в Курской области

Полковник Кошкин: бойцы ВСУ в Курской области подрываются на своих минах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили ряд серьезных просчетов при нападении на Курскую область, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. В частности, он указал на плохую работу по разминированию и проблемы со снабжением.

«Такая операция сама по себе — большая стратегическая ошибка, — заметил полковник. — Что касается военно-технических, гуманитарных просчетов, то здесь достаточно много информации. Например, есть сообщения о том, что ВСУ не до конца разминировали свой проход и подрывались на собственных минах. Вторая ошибка — агрессия против мирного населения, удары по гражданским объектам, населенным пунктам, жилым массивам».

Кошкин также указал на то, что наступление ВСУ на Курскую область не обеспечивается необходимыми объемами поставок боекомплектов и горюче-смазочных материалов.

«Не получается произвести нормальные пополнения, из-за чего дана команда мародерствовать. Это вызывает недовольство, возмущение и негодование, что приведет только к более скорому разгрому группировки», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Минобороны отчитались о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями.