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07:08, 27 августа 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

МО: силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ над Курской и Белгородской областями

Фото: David W Cerny / Reuters

В ночь на вторник, 27 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по двум регионам России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что Украина пыталась ударить с помощью беспилотников самолетного типа по Белгородской и Курской областям — она выпустила по региону пять летательных аппаратов. Три дрона перехватили над Белгородской областью, еще два — над Курской.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.

В Курской и Белгородской областях из-за атак со стороны ВСУ ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. В Курской области, где бои с ВСУ продолжаются три недели, также ввели режим контртеррористической операции (КТО).

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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