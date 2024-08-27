Пьяный россиянин захотел «увидеть земляков» в аэропорту и оказался в отделе полиции

Житель Дагестана торопился улететь из Сургута и оказался в отделе полиции

Пьяный житель Дагестана торопился улететь домой из Сургута, устроил дебош в аэропорту и оказался в отделе полиции. Подробностями истории поделился Telegram-канал «Авиаторщина».

36-летний мужчина, проживающий в городе Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, приехал в воздушную гавань, чтобы отправиться в Дагестан к родственникам. Пока он ждал регистрацию на рейс, в аэропорту приземлился самолет из Махачкалы.

Как пишет источник, пассажир захотел «увидеть земляков», так как очень скучал по семье, с которой был в разлуке четыре месяца, и поспешил в зону выдачи багажа. Однако попасть туда ему не удалось — мужчину в состоянии алкогольного опьянения задержала полиция. Уточняется, что россиянин оказал сопротивление, кричал и матерился, поэтому стражам правопорядка пришлось надеть на него наручники.

По данным Telegram-канала, улететь домой в этот день нарушителю так и не удалось. Кроме того, ему выписали штраф.

В конце июля в этом же аэропорту пьяная россиянка устроила дебош из-за недопуска на рейс, назвала полицейских тварями и попала на видео. Женщина должна была лететь в Махачкалу, но ей отказали в посадке из-за сильного опьянения.

