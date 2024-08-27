Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:24, 27 августа 2024Россия

Ракетную опасность объявили в российском регионе

Губернатор Гладков: ракетную опасность объявили в Белгородской области

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что российские пограничники вступили в бой с военнослужащими ВСУ в районе белгородской Нехотеевки, в результате отбив атаку. По разным неподтвержденным данным, численность украинского подразделения составляла от 60 до 200 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      В Саратовской области прокомментировали информацию о заходе в регион украинской ДРГ

      Главу одного из округов в российском регионе ранило при атаке ВСУ

      Зеленский заявил о серьезном вызове со стороны России

      Ракетную опасность объявили в российском регионе

      В Совфеде прокомментирвали «победный» план Зеленского

      В Елисейском дворце отреагировали на информацию об ужине Дурова с Макроном

      Ставший мэром колумбийского города россиянин рассказал о долгах

      Адвокат опроверг участие Рашкина в ДТП с лосем в Саратовской области

      Тренер назвал три лучших упражнения для косых мышц пресса

      В Москве предотвратили теракт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше