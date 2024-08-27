Ракетную опасность объявили в российском регионе

Губернатор Гладков: ракетную опасность объявили в Белгородской области

Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что российские пограничники вступили в бой с военнослужащими ВСУ в районе белгородской Нехотеевки, в результате отбив атаку. По разным неподтвержденным данным, численность украинского подразделения составляла от 60 до 200 человек.