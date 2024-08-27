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18:24, 27 августа 2024Экономика

Раскрыты способы разоблачить мошенника при покупке жилья

Нотариус Щирская: мошенники избегают привлечения третьих лиц к сделке с жильем

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Мошенники обычно избегают привлечения третьих лиц к сделке с жильем. Способы разоблачить злоумышленников раскрыла россиянам нотариус Марина Щирская в беседе с aif.ru.

Аферисты зачастую предлагают не тратить деньги на юристов и не хотят обращаться к нотариусу. Вместо этого они призывают оформить договор через МФЦ — в обязанности сотрудников не входит проверка юридической чистоты сделки.

«Злоумышленники, конечно, все-таки приходят в нотариальную контору, но в основном, когда этого требует закон. Здесь выявить попытку мошенничества нотариусу помогает не только тщательная проверка документов, но и беседа с заявителем», — рассказала Щирская. Если нотариуса что-то смутит в поведении участников сделки, он может задавать проверочные вопросы и запрашивать дополнительные документы, отметила специалистка.

Ранее россиян предупредили, что аферисты приспособили популярную схему «Мамонт» для обмана арендодателей. Аферист находит объявления о сдаче квартиры в аренду и пишет собственнику, что ему срочно нужна жилплощадь. Затем собеседник предлагает перейти в мессенджер и просит дополнительные фото жилья, точный адрес и интересуется прочими мелочами, чтобы создать впечатление заинтересованного квартиранта.

После этого арендодатель получает ссылку на фишинговый сайт, очень похожий внешне на один из популярных сервисов. Там предлагают ввести данные банковской карты, после чего мошенники крадут деньги со счета.

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      Нина Ташевская
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