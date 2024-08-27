Расправившийся с матерью пятерых детей россиянин ушел из колонии на СВО

Расправившийся с матерью пятерых детей житель Алапаевска ушел из колонии на СВО

Житель Алапаевска Свердловской области Александр Белюшин, который расправился с бывшей женой, матерью пятерых детей, и получил за это 9,5 лет лишения свободы, ушел из колонии на специальную военную операцию (СВО). Россиянин на своей странице во «ВКонтакте» разместил фотографию, где он позирует в экипировке и с автоматом в руках. Об этом сообщил региональный портал Е1.ru.

По сведениям издания, мужчина, находясь в местах лишения свободы, подписал контракт с Минобороны. В разговоре с порталом он объяснил, зачем решился на это.

«Почему я должен сидеть не за свое девять с половиной лет. Если вернусь живым, то подам на пересмотр дела, пусть ищут, чьи там отпечатки», — сказал он. Свою вину в расправе над экс-супругой он так и не признал.

Ранее сообщалось, что изнасиловавший пенсионерку в Кировской области бывший вагнеровец вместо срока уехал на СВО.