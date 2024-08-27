Российский врач опроверг популярные мифы о клещах

Врач Гандельман заявил, что нельзя удалять клещей с помощью растительного масла

Офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале опровергли популярные мифы о клещах. Выпуск с рекомендациями специалистов по борьбе с паукообразными доступен на сайте телеканала.

Зрительница спросила у ведущих, правда ли светлая одежда отпугивает клещей. «Дело в том, что у клещей достаточно примитивное зрение. И они не разбирают практически цветов», — опроверг Коновалов это утверждение. При этом врач все равно посоветовал надевать в лес светлые вещи. Он объяснил, что на такой одежде клещей легче заметить.

Гандельман также рассказал, что вопреки распространенному мнению нельзя удалить клеща с помощью растительного масла. По словам врача, доставать его придется специальными щипцами. «Он похож на шуруп. Для того чтобы его вытащить, нужно просто вращать», — заключил медик.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярные мифы о клещах. Он назвал неправдой утверждение о том, что клещи живут на деревьях.