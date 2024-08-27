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18:47, 27 августа 2024Экономика

Россиянам запретили прятаться от молний на остановках

Сотрудник МЧС Дашкевич: от молний нельзя прятаться на остановках транспорта

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Ни в коем случае нельзя прятаться от молний под деревьями или на остановках общественного транспорта. Запрещенные места для пережидания грозы назвала россиянам начальник управления информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Москве Юлия Дашкевич в беседе с Пятым каналом.

Эксперт пояснила, что молния чаще всего попадает в возвышающийся объект. Поэтому стоит также избегать высоких деревьев, железных и шатких конструкций, нельзя раскрывать зонт и пользоваться мобильным телефоном.

«Ваше спасение в этой ситуации, безусловно, подъезд жилого дома, магазин», — подчеркнула Дашкевич. А если гроза застала в поле, стоит попробовать «слиться с местностью», присев на корточки, посоветовала специалистка.

Если молния все же ударила в человека, то шансы на выживание будут зависеть от многих факторов — в том числе от высоты облаков и силы удара. Прохождение разряда через все тело приведет к повреждениям, которые несовместимы с жизнью, ранее предупредили эксперты.

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      Нина Ташевская
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