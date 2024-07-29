Россиянам раскрыли способы спастись от удара молнии в грозу

Спасатель Коринный: во время грозы нельзя стоять на открытой площадке

Во время грозы нужно избегать открытых площадок и соблюдать правила безопасности. Способы спастись от удара молнии раскрыл заслуженный спасатель России Дмитрий Коринный в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, в непогоду нельзя стоять в чистом поле и рядом с высокими деревьями, которые часто становятся целью электрических разрядов. «Если на ровной бетонной площадке люди будут находиться и являться "слабым звеном" в блоке диэлектрики, а разряд должен случиться в этом месте, то удар, скорее всего, произойдет в людей», — пояснил Коринный. Безопаснее всего в грозу прятаться в здании или рядом с ним, подчеркнул спасатель.

Если молния все же ударила в человека, то шансы на выживание будут зависеть от многих факторов — в том числе от высоты облаков и силы удара. Прохождение разряда через все тело приведет к повреждениям, которые несовместимы с жизнью, предупредил эксперт. Однако вовремя оказанная помощь повысит шансы на спасение пострадавшего.

Так, если человек лежит без сознания и не дышит, необходима немедленная сердечно-легочная реанимация — это может запустить сердце, рассказал Коринный. Если же пострадавший дышит, то нужно положить его на бок до приезда скорой помощи, посоветовал спасатель.

Ранее россиянам рассказали, что молния вряд ли попадет в человека, который наблюдет за грозой с балкона или из открытого окна. По словам специалистов, гораздо опаснее в этом плане ветреная погода — открытое окно может хлопнуть и разбиться. То же самое рискует произойти и с балконом.