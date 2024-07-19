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11:57, 19 июля 2024Экономика

Вероятность попадания молнии в человека на балконе оценили

Эксперт Гринин: во время грозы лучше не стоять на балконе или у окна

Фото: Irina Kozorog / Shutterstock / Fotodom

Вероятность попадания молнии в человека, который стоит на балконе или у окна, крайне мала, но лучше не находиться рядом с ними во время грозы. Так опасность ситуации оценил председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин в беседе с «Москвой 24».

Специалист пояснил, что в многоквартирных домах есть системы защиты от грозы, которые отводят удар. Кроме того, молния обычно бьет в самую высокую точку. «Что касается тех, кто любит снимать грозу из окон или с балкона на телефон, разряд теоретически может попасть в электронный прибор. Вероятность этого выше, чем попадание молнии владельцу в голову, но все-таки не велика. Однако стоять там во время грозы в принципе все же не рекомендуется», — пояснил Гридин.

Эксперт добавил, что гораздо опаснее в этом плане ветреная погода — открытое окно может хлопнуть и разбиться. То же самое рискует произойти и с балконом, уточнил специалист.

Ранее жителей Москвы предупредили о сильной грозе, которая ожидается 19 июля. Синоптики заявили, что в столице и области вероятны стихийные бедствия и нанесения ущерба непогодой.

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      Нина Ташевская
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