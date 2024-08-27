Россияне ринулись скупать китайские кроссоверы

«Автостат»: лидером авторынка РФ во второй половине августа стал Haval Jolion

В начале второй половины августа 2024 года лидером российского авторынка стали китайские кроссоверы Haval Jolion и Chery Tiggo 7 PRO Max. О росте спроса россиян на эти автомобили сообщает «Автостат» со ссылкой на статистические данные АО «ППК».

В период с 19 по 25 августа Haval Jolion в России купили в общей сложности 1856 раз. Этот кроссовер стал абсолютным лидером продаж в стране в сегменте новых автомобилей. В свою очередь, Chery Tiggo 7 PRO Max, занявший в рейтинге второе место, приобрели 1792 раза. Тройку лидеров замкнула отечественный седан Lada Granta — за отчетный период было выкуплено 1727 подобных автомобилей.

В топ-5 вошли еще две российские машины. Седан Lada Vesta за это время приобрели 1392 раза, а лифтбек Lada Granta — 1315 раз. В десятку самых популярных у россиян автомобилей в начале второй половины августа также попали Chery Tiggo 4 PRO (1248 единиц), Lada Vesta SW (1003), Changan CS55 Plus (995), Haval M6 (899) и Geely Monjaro (833), резюмировали аналитики.

Ранее агентство «Автостат» сообщило о резком росте трат россиян на новые автомобили. Так, по итогам июля 2024 года подобные расходы граждан увеличились на 41 процент в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 404,6 миллиарда рублей. В целом за первые семь месяцев этого года траты россиян на покупки новых машин выросли примерно вдвое и составили порядка 2,7 триллиона рублей.