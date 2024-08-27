Россияне стали больше зарабатывать на одном типе квартир

В России выросла доходность сдачи в аренду студий в недавно построенных домах

За последний год россияне стали больше зарабатывать на аренде квартир-студий в недавно построенных домах — доходность этого типа жилья выросла до 6,3 процента годовых. Такие данные приводят аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании.

При этом срок окупаемости такой недвижимости сократился до 15,9 года. Динамика обусловлена тем, что рост цен на аренду (плюс 26 процентов за год) обогнал рост цен на новостройки в этом сегменте (плюс 11 процентов).

«В среднем по стране квартира до 28 квадратных метров в новостройке стоит 3,8 миллиона рублей, а сдается за 20,08 тысячи рублей в месяц. Квартиры-студии приносят большую доходность по сравнению с обычными, полноразмерными квартирами, доходность которых всего 4,8 процента, а окупаемость — 20,8 года», — добавили эксперты.

Самыми выгодными студии для покупки под сдачу оказались в Махачкале — они приносят 19,8 процента годовых при окупаемости за пять лет. Похожая ситуация в Грозном — там такие квартиры принесут 14,7 процента доходности при окупаемости чуть больше семи лет.

Москва заняла середину рейтинга — столичные студии приносят 6,5 процента годовых и окупаются за 15,4 года. Доходность Подмосковных студий достигает 6,8 процента, а окупаемость — 14,7 года. В Санкт-Петербурге — 5,6 процента и 18 лет.

Ранее стало известно, что арендодатели в Москве и Петербурге начали получать рекордные доходы на уровне 7,4 и 6,4 процента соответственно. В Москве средняя ставка аренды выросла за месяц на 12 процентов, до 98,9 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге — на 15 процентов, до 54,3 тысячи рублей.