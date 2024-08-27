Россияне стали меньше пользоваться YouTube

Mediascope: среднее время просмотра YouTube в РФ сократилось с 52 до 38 минут

Среднее время просмотра роликов на видеохостинге YouTube российскими пользователями упало с конца июля. Об этом говорится в результатах исследования Mediascope, передает РБК.

Согласно данным Mediascope, до конца июля россияне в среднем пользовались YouTube 50–52 минуты — в выборку включены все жители страны, даже те, кто заходит на видеохостинг редко или не пользуется им вовсе.

С 29 июля, когда YouTube начали замедлять, этот показатель впервые за последние месяцы сократился до 49 минут — каждую неделю среднее время просмотра снижалось (до 43, 39 и 38 минут в день). Среднесуточный охват в последний месяц также сократился: со стабильных 45–46 процентов до 38–39 процентов к середине августа.

25 июля стало известно о замедлении YouTube в России. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, скорость загрузки видео на платформе снизили до 70 процентов. Мера была принята против администрации видеохостинга, которая, как отмечают чиновники, нарушает российское законодательство.