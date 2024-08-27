Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:35, 27 августа 2024Интернет и СМИ

Россияне стали меньше пользоваться YouTube

Mediascope: среднее время просмотра YouTube в РФ сократилось с 52 до 38 минут

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Среднее время просмотра роликов на видеохостинге YouTube российскими пользователями упало с конца июля. Об этом говорится в результатах исследования Mediascope, передает РБК.

Согласно данным Mediascope, до конца июля россияне в среднем пользовались YouTube 50–52 минуты — в выборку включены все жители страны, даже те, кто заходит на видеохостинг редко или не пользуется им вовсе.

С 29 июля, когда YouTube начали замедлять, этот показатель впервые за последние месяцы сократился до 49 минут — каждую неделю среднее время просмотра снижалось (до 43, 39 и 38 минут в день). Среднесуточный охват в последний месяц также сократился: со стабильных 45–46 процентов до 38–39 процентов к середине августа.

25 июля стало известно о замедлении YouTube в России. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, скорость загрузки видео на платформе снизили до 70 процентов. Мера была принята против администрации видеохостинга, которая, как отмечают чиновники, нарушает российское законодательство.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о возможном плане Украины в ДНР

      Стало известно о расследовании нескольких дел о многомиллиардных хищениях в «Роснано»

      Трамп назвал дату проведения дебатов с Харрис

      Мишустин сменил замминистра здравоохранения России

      Пентагон сделал заявление об ударах вглубь России

      В Чечне заявили об участившихся фейках о спецназе «Ахмат»

      В Турции нашли мертвым бывшего телохранителя Алиева

      Трамп захотел назначить Кеннеди-младшего сопредседателем переходной команды

      Москвичи заявили о готовности переплатить за близость к природе

      Ляйсан Утяшева снялась в купальнике на яхте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше