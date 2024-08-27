Россиянин готовил теракт на объекте Минобороны и попался ФСБ

Жителю Рыбинска дали 6 лет тюрьмы за подготовку теракта на объекте Минобороны РФ

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении 20-летнего жителя Рыбинска, причастного к подготовке террористического акта на объекте Министерства обороны России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Ярославской области.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 («Приготовление к теракту, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой») УК РФ, назначив наказание в виде шести лет лишения свободы. Первые два года он пробудет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Как уточняет ведомство, осужденный был задержан с поличным после подготовки зажигательной смеси рядом с объектом совершения преступления. Его противоправную деятельность выявили сотрудники ФСБ.

Ранее в Омске сотрудники ФСБ задержали местного жителя за информирование украинских спецслужб о работе оборонного предприятия. Сейчас мужчина проходит подозреваемым по статье о государственной измене.