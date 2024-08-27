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09:52, 27 августа 2024Силовые структуры

Россиянин сел на шесть лет в колонию за изнасилование посетителя кафе

Суд вынес приговор уральцу за изнасилование посетителя в кафе «Ромашка»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Новоуральский городской суд вынес приговор по уголовному делу о надругательстве над посетителем в кафе «Ромашка» в Новоуральске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Подсудимый Иван Бугаенко признан виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он осужден на шесть лет и три месяца лишения свободы. Суд также обязал его выплатить потерпевшему 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Из материалов дела следует, что 7 октября 2023 года в кафе «Ромашка» Бугаенко избил посетителя, после чего надругался над ним. Насильник скрылся, но затем сдался полиции.

23 августа сообщалось, что в Ижевске суд на два месяца арестовал 52-летнего местного жителя за насилие над проживающими с ним двумя школьниками.

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      Любовь Ширижик
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