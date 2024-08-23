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09:39, 23 августа 2024Силовые структуры

Россиянин в течение пяти лет насиловал проживающих с ним школьников и был арестован

В Ижевске суд арестовал мужчину за насилие над школьниками в течение пяти лет

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Ижевске суд на два месяца арестовал 52-летнего местного жителя за насилие над проживающими с ним двумя школьниками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Мужчина будет под стражей до 20 октября. Он проходит обвиняемым по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По версии следствия, с 2017 по 2022 год фигурант, проживая вместе с потерпевшими, которые еще не достигли 14 лет, совершал в отношении них действия сексуального характера.

Ранее Московский городской суд приговорил 50-летнего мужчину к 23 годам лишения свободы за изнасилование 12-летней школьницы.

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      Варвара Митина
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