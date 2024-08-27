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18:20, 27 августа 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за реабилитацию нацизма во время разговора с сокамерниками в СИЗО

В Абакане осудят мужчину за реабилитацию нацизма во время разговора в СИЗО

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Красноярского края, который обвиняется в публичной реабилитации нацизма во время разговора с сокамерниками в СИЗО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

Мужчине вменяют часть 1 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.

По версии следствия, в мае 2024 года обвиняемый, находясь в следственном изоляторе в Абакане, публично отрицал перед осужденными факты и одобрял преступления, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, а также сообщал ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Вскоре он предстанет перед судом в Абакане.

Ранее сотрудники Центра «Э» задержали жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в реабилитации нацизма.

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      Олеся Мицкевич
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