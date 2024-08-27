Россиянина задержали за попытку диверсии на железной дороге

В Тамбове задержали мужчину, пытавшегося устроить диверсию на железной дороге

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбова, который попытался устроить диверсию на железной дороге на территории региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Тамбовской области.

В отношении мужчины 1992 года рождения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 281 («Приготовление к диверсии») УК РФ.

По данным ведомства, подозреваемый вступил в переписку с неустановленным лицом, от которого получил задание устроить диверсию на объектах железнодорожной транспортной инфраструктуры Тамбовской области. За содеянное ему пообещали денежное вознаграждение.

Для совершения преступления мужчина приобрел зажигательную смесь и изучил маршруты движения к объектам инфраструктуры, однако довести свой умысел до конца не смог. Он был задержан силовиками.

Ранее сотрудники ФСБ поймали 20-летнего жителя Рыбинска, причастного к подготовке террористического акта на объекте Министерства обороны России. Суд признали его виновным по части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 («Приготовление к теракту, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой») УК РФ, назначив наказание в виде шести лет лишения свободы.