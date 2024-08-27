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15:50, 27 августа 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за попытку диверсии на железной дороге

В Тамбове задержали мужчину, пытавшегося устроить диверсию на железной дороге

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбова, который попытался устроить диверсию на железной дороге на территории региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Тамбовской области.

В отношении мужчины 1992 года рождения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 281 («Приготовление к диверсии») УК РФ.

По данным ведомства, подозреваемый вступил в переписку с неустановленным лицом, от которого получил задание устроить диверсию на объектах железнодорожной транспортной инфраструктуры Тамбовской области. За содеянное ему пообещали денежное вознаграждение.

Для совершения преступления мужчина приобрел зажигательную смесь и изучил маршруты движения к объектам инфраструктуры, однако довести свой умысел до конца не смог. Он был задержан силовиками.

Ранее сотрудники ФСБ поймали 20-летнего жителя Рыбинска, причастного к подготовке террористического акта на объекте Министерства обороны России. Суд признали его виновным по части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 («Приготовление к теракту, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой») УК РФ, назначив наказание в виде шести лет лишения свободы.

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      Олеся Мицкевич
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