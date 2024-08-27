Россиянка спутала диких кабанов с толстыми собаками

Россиянка наткнулась на диких кабанов и спутала их с толстыми собаками. Соответствующий ролик публикует портал «Хорошие новости».

Челябинец Алексей Дьяков рассказал, что наткнулся на кабанов, когда вместе с женой собирал грибы в районе деревни Кулукаева в Аргаяшском районе. Супруги увидели диких свиней только из окна машины.

«Жена говорит: "Смотри, какие собаки толстые". А пригляделся, так это же не собаки, а кабаны! Хорошо, что мы уже были в машине к этому времени, не хотелось бы повстречаться с ними лицом к лицу», — отметил собеседник портала.

По словам Дьякова, неподалеку была помойка, куда, скорее всего, и направлялась парочка животных. Лесники напомнили, что лучше избегать встречи с кабанами. А если встреча все-таки произошла, то лучше стоять как вкопанный или, если есть такая возможность, укрыться на дереве, куда свинья не залезет.

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