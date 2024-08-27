Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:17, 27 августа 2024Моя страна

Россиянка спутала диких кабанов с толстыми собаками

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Россиянка наткнулась на диких кабанов и спутала их с толстыми собаками. Соответствующий ролик публикует портал «Хорошие новости».

Челябинец Алексей Дьяков рассказал, что наткнулся на кабанов, когда вместе с женой собирал грибы в районе деревни Кулукаева в Аргаяшском районе. Супруги увидели диких свиней только из окна машины.

Материалы по теме:
Дичь какая Россияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?
Дичь какаяРоссияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?
11 апреля 2021
Перепись хвостатых. В России посчитают домашних животных
Перепись хвостатых.В России посчитают домашних животных
24 декабря 2021

«Жена говорит: "Смотри, какие собаки толстые". А пригляделся, так это же не собаки, а кабаны! Хорошо, что мы уже были в машине к этому времени, не хотелось бы повстречаться с ними лицом к лицу», — отметил собеседник портала.

По словам Дьякова, неподалеку была помойка, куда, скорее всего, и направлялась парочка животных. Лесники напомнили, что лучше избегать встречи с кабанами. А если встреча все-таки произошла, то лучше стоять как вкопанный или, если есть такая возможность, укрыться на дереве, куда свинья не залезет.

Ранее в августе регулярно объедавший лосей и кабанов медведь попал в объектив фотоловушки.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Виноват — иди отвечай». Лукашенко поддержал арест Дурова во Франции

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Трое мужчин изнасиловали туристку во время отдыха на острове в Греции

      Издательство газеты в Берлине изуродовали антисемитским символом

      Москвичке вынесли приговор за проведение обрядов экзорцизма над двухлетним сыном

      Пришедших на праздник россиян накормили шлаком

      Зеленский пожаловался на отказ Польши сбивать ракеты над Украиной

      Организатор назвала лучшие российские города для свадьбы

      Украинскую теннисистку осудили за отказ от рукопожатия с бывшей россиянкой

      На Украине оценили атаку ВСУ на Курскую область словами «не играет никакой роли»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше