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15:22, 27 августа 2024Ценности

Россиянкам посоветовали носить куртку «рабочего» осенью

Стилист Ольга Белашова: куртка «рабочего» и пиджаки-пальто будут модными осенью

Фото: Cam Morin / Unsplash

Стилистка Ольга Белашова назвала россиянкам модную верхнюю одежду на осень 2024 года. Ее комментарий публикует портал om1.ru.

Эксперт посоветовала обратить внимание на так называемую куртку рабочего, куртки-рубашки и бомберы, а также пиджаки-пальто, особенно приталенные и с увеличенной линией плеча. В то же время в качестве базы она порекомендовала носить пальто, тренчи и косухи.

Кроме того, в грядущем сезоне актуальными будут свободные модели джинсов, юбки А-силуэта и байкерские сапоги, добавила собеседница издания.

Ранее в августе стилистка Маргарита Упаева назвала россиянкам поднимающие настроение модные цвета одежды на осень 2024 года.

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      Алина Гостева
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