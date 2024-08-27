Россиянкам посоветовали носить куртку «рабочего» осенью

Стилист Ольга Белашова: куртка «рабочего» и пиджаки-пальто будут модными осенью

Стилистка Ольга Белашова назвала россиянкам модную верхнюю одежду на осень 2024 года. Ее комментарий публикует портал om1.ru.

Эксперт посоветовала обратить внимание на так называемую куртку рабочего, куртки-рубашки и бомберы, а также пиджаки-пальто, особенно приталенные и с увеличенной линией плеча. В то же время в качестве базы она порекомендовала носить пальто, тренчи и косухи.

Кроме того, в грядущем сезоне актуальными будут свободные модели джинсов, юбки А-силуэта и байкерские сапоги, добавила собеседница издания.

Ранее в августе стилистка Маргарита Упаева назвала россиянкам поднимающие настроение модные цвета одежды на осень 2024 года.