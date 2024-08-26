Россиянкам назвали поднимающие настроение модные цвета одежды на осень

Стилист Упаева: одежда лимонного и мандаринового оттенков будет модной осенью

Стилистка Маргарита Упаева назвала россиянкам поднимающие настроение модные цвета одежды на осень 2024 года. Ее комментарий публикует журнал «Первый женский».

Речь идет о нарядах в оттенках цитрусовых растений, например мандарина, лайма и лимона. Так, можно приобрести подобный макси-плащ или сапоги на шпильке, отметила специалистка.

В то же время актуальными будут травянистый зеленый, оливковый, карамельный и молочный тона. При этом последний является базовым и подходит всем, уточнила эксперт.

Ранее стилистка Кристина Лаврушина назвала россиянкам модную обувь на осень 2024 года.