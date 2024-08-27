Россиянки раскрыли желаемое помолвочное кольцо

Mamba: россиянки хотели бы получить кольцо с бриллиантом при предложении

Россиянки раскрыли свои предпочтения в предложении руки и сердца от возлюбленного. Соответствующее исследование, проведенное дейтинг-сервисом Mamba совместно с ювелирным брендом Sokolov, поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Всего в опросе приняли участие 1700 респондентов старше 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. Выяснилось, что для опрошенных для принятия решения о предложении достаточно отношений от полугода до года — так считает чуть больше трети (37 процентов) женщин и ровно четверть мужчин.

При этом 39 процентов женщин хотели бы получить помолвочное кольцо с бриллиантом, а 28 процентов мужчин поддержали их в этом желании. В то же время больше половины (57) женщин при этом заявили, что сумма кольца для них не имеет значения.

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