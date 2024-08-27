Россиянок предупредили об опасности домашнего маникюра

Бьюти-эксперт Горбунова: домашний маникюр грозит деформацией и инфекциями

Экономия на профессиональной помощи может пагубно отразиться на здоровье ногтей, предупредила россиянок бьюти-блогер Рия Горбунова. Об опасности домашнего маникюра эксперт рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

При самостоятельном выполнении гель-маникюра, нанесении или удалении геля, отметила она, можно повредить ногтевую пластину, такие процедуры способны привести к ослаблению и ломкости ногтей. Если гель наносится слишком толстым слоем или неравномерно, это может создать избыточное давление на ногтевую пластину, что приведет к ее деформации, добавила Горбунова.

Кроме того, продолжила специалист, в условиях домашнего маникюра есть опасность занести в кожу или ногтевую пластину инфекционные и грибковые заболевания, что грозит воспалениями и нагноениями. В свою очередь, неправильное использование УФ- и ЛЕД-ламп может привести к преждевременному старению кожи и даже к ожогам, в то время как недостаточное облучение не обеспечит должного затвердения геля, объяснила эксперт.

Горбунова подчеркнула, что неравномерное нанесение геля приводит к образованию пузырей, трещин и неровностей на поверхности ногтей, а самостоятельное исправление ошибки без дополнительных химических средств или инструментов уже невозможно. Потому эксперт порекомендовала делать маникюр в профессиональных салонах, где ошибки могут быть легко исправлены специалистом, что позволяет избежать дальнейших затрат и повреждений.

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