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15:28, 27 августа 2024Забота о себе

Россиянок предупредили об опасности домашнего маникюра

Бьюти-эксперт Горбунова: домашний маникюр грозит деформацией и инфекциями

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Экономия на профессиональной помощи может пагубно отразиться на здоровье ногтей, предупредила россиянок бьюти-блогер Рия Горбунова. Об опасности домашнего маникюра эксперт рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

При самостоятельном выполнении гель-маникюра, нанесении или удалении геля, отметила она, можно повредить ногтевую пластину, такие процедуры способны привести к ослаблению и ломкости ногтей. Если гель наносится слишком толстым слоем или неравномерно, это может создать избыточное давление на ногтевую пластину, что приведет к ее деформации, добавила Горбунова.

Кроме того, продолжила специалист, в условиях домашнего маникюра есть опасность занести в кожу или ногтевую пластину инфекционные и грибковые заболевания, что грозит воспалениями и нагноениями. В свою очередь, неправильное использование УФ- и ЛЕД-ламп может привести к преждевременному старению кожи и даже к ожогам, в то время как недостаточное облучение не обеспечит должного затвердения геля, объяснила эксперт.

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Горбунова подчеркнула, что неравномерное нанесение геля приводит к образованию пузырей, трещин и неровностей на поверхности ногтей, а самостоятельное исправление ошибки без дополнительных химических средств или инструментов уже невозможно. Потому эксперт порекомендовала делать маникюр в профессиональных салонах, где ошибки могут быть легко исправлены специалистом, что позволяет избежать дальнейших затрат и повреждений.

Ранее психолог Ацуши Кавакубо подсказал оригинальные способы, чтобы улучшить психическое здоровье и продлить жизнь. К примеру, он считает, что маникюр и беседы в салоне красоты увеличивают количество положительных эмоций.

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      Александра Лисица
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