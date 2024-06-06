Названы оригинальные способы продлить жизнь и улучшить психическое здоровье

Психолог Кавакубо рассказал, что маникюр полезен для психического здоровья

Маникюр и разговоры во время него в салоне красоты помогают улучшить психическое здоровье, от которого зависит качество всей жизни, рассказал психолог Ацуши Кавакубо. Он и его коллеги назвали этот и некоторые другие оригинальные способы продлить жизнь изданию The Sun.

По словам Кавакубо, положительное влияние маникюра на психику доказали японские ученые, установившие, что беззаботные разговоры во время процедуры в салоне красоты, известные как «поверхностное самораскрытие», связаны с увеличением положительных эмоций.

Также для улучшения качества жизни полезно съедать по яблоку в день, считает диетолог Винсент Кандратината. По его мнению, регулярное употребление фруктов с флавоноидами сокращает риск развития деменции в четыре раза.

Продлить молодость и поддержать здоровье мозга, как отметил эксперт, способно и одно необычное упражнение: необходимо выполнять мелкие бытовые дела неведущей рукой. Левше стоит работать правой рукой, и наоборот. Эффективность этого приема доказали несколько десятилетий назад, подчеркнул Кандратината.

89 процентов испытуемых почувствовали увеличение скорости, точности и плавности работы недоминантной руки после десяти дней письменных упражнений. Исследователи полагают, что это произошло в результате создания новых нейронных связей.

Эксперт по биомеханике Джанет Дюфек рекомендовала практиковать прогулки шагом задом наперед. По ее словам, выполнение этого упражнения 10-15 минут в день в течение месяца может повысить гибкость подколенных сухожилий, укрепить мышцы спины, отвечающие за стабильность и гибкость позвоночника.

В свою очередь, геронтолог Эммануэль Стаматакис напомнил о важности длительных пеших прогулок. Если раньше считалось необходимым проходить 10 тысяч шагов, что занимает примерно 1,5 часа, то, по его исследованиям, для здоровья достаточно совершать шесть-восемь тысяч шагов, на что потребуется примерно 40 минут.

Также Стаматакис посоветовал чаще пользоваться лестницами и забыть про лифты.

Люди, проводящие на ногах хотя бы два с половиной часа ежедневно, улучшают состояние здоровья, заверил доктор Кристиан Брекенридж. «Важно заменить чрезмерное сидение любой активной деятельностью, включая стояние», — призвал он.

Ранее кардиолог Самия Мора назвала лучшую диету для женского долголетия. По ее словам, средиземноморская система питания, которая включает много фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов и рыбы, помогает поддерживать хорошее здоровье.