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11:19, 27 августа 2024Путешествия

Российская стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

Фото: @beautifull_cabincrews

Бортпроводница популярного российского лоукостера сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка позирует на камеру в темно-синих пиджаке и брюках и голубой рубашке. Свой образ сотрудница перевозчика дополнила разноцветным шейным платком, собранными в пучок волосами и макияжем.

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Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью стюардессы. «Прекрасная леди», «Милая», «Какая красивая стюардесса», «Великолепная», «Украла мое сердце», «Красивая девушка», — написали они.

Ранее стюардесса назвала ковровое покрытие в салоне самолета одним из самых грязных мест на борту. По словам бортпроводницы Шер Даллас, путешественники также любят ходить босиком по салону, что тоже способствует распространению бактерий. Кроме того, к самым грязным местам в самолете она отнесла шторки окон.

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      Фариза Бацазова
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