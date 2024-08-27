Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:33, 27 августа 2024Экономика

Российские компании перестали запугивать и увольнять работников

Показательные увольнения и запугивания работников ушли в прошлое

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В условиях рекордно низкого уровня безработицы и нехватки кадров работодатели стали осторожно и вдумчиво подходить к процессу расставания с сотрудниками. Об этом рассказала операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян. Ее комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт рассказала, что в настоящее время компании меняют подход к управлению командами и удерживают ценных сотрудников, а случаи эмоциональных увольнений сводятся к минимуму. Дело в том, что в условиях кадрового дефицита увольнение любого продуктивного сотрудника — необдуманное решение. И если она решает расстаться с сотрудником, ей будет сложно и конкурировать за кандидатов и удерживать команду.

Практика показательных увольнений и запугивания в отношении сотрудников, чтобы повысить мотивацию, также уходит в прошлое. По мнению Абгарян, увольнение хорошего сотрудника не мотивирует остальных членов команды работать лучше, а оказывает противоположный эффект. «Безусловно, корпоративная культура бывает разной, но даже для условно "жестких" моделей показательные необоснованные увольнения — это роскошь», — констатировала она.

Ранее основательница «Школы карьерного менеджмента», президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова рассказала о возможных сигналах грядущего увольнения. Среди них: ухудшение условий труда, ограничение доступа к рабочей информации и исключительно негативная обратная связь.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные несколько дней отбивали атаки ВСУ на курскую колонию. Как это было?

      Фитнес-эксперты назвали лучшие упражнения для сохранения молодости

      Омбудсмен рассказала о раненных ВСУ во время эвакуации из Курской области детях

      МАГАТЭ отвергло изготовление Украиной грязной бомбы

      Россияне рассказали о самых часто забываемых в путешествиях вещах

      На Украине оценили перспективы продления договора о транзите российского газа

      «Да плюнь ты на эту Россию». Лукашенко предложили воевать вместе с ВСУ против России

      Популярному фотохостингу выписали многомиллионный штраф в России

      Губерниев обратился к отказавшимся ехать на Олимпиаду россиянам

      В Бангладеш закрылась почти треть фабрик по производству одежды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше