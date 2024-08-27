Российские компании перестали запугивать и увольнять работников

Показательные увольнения и запугивания работников ушли в прошлое

В условиях рекордно низкого уровня безработицы и нехватки кадров работодатели стали осторожно и вдумчиво подходить к процессу расставания с сотрудниками. Об этом рассказала операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян. Ее комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт рассказала, что в настоящее время компании меняют подход к управлению командами и удерживают ценных сотрудников, а случаи эмоциональных увольнений сводятся к минимуму. Дело в том, что в условиях кадрового дефицита увольнение любого продуктивного сотрудника — необдуманное решение. И если она решает расстаться с сотрудником, ей будет сложно и конкурировать за кандидатов и удерживать команду.

Практика показательных увольнений и запугивания в отношении сотрудников, чтобы повысить мотивацию, также уходит в прошлое. По мнению Абгарян, увольнение хорошего сотрудника не мотивирует остальных членов команды работать лучше, а оказывает противоположный эффект. «Безусловно, корпоративная культура бывает разной, но даже для условно "жестких" моделей показательные необоснованные увольнения — это роскошь», — констатировала она.

Ранее основательница «Школы карьерного менеджмента», президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова рассказала о возможных сигналах грядущего увольнения. Среди них: ухудшение условий труда, ограничение доступа к рабочей информации и исключительно негативная обратная связь.

