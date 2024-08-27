Шойгу порассуждал о вытеснении светских законов нормами шариата

Шойгу: попытки вытеснить светские законы нормами шариата вызывают озабоченность

Попытки вытеснить светские законы нормами шариата вызывают озабоченность. Об этом заявил председатель Совбеза России Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

Политик порассуждал об этом во время выездного совещания в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

«Особую озабоченность вызывают попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснение традиционного ислама его радикальными течениями, формирование новых салафитских групп», — сказал он.

Шойгу отметил, что на данный момент сохраняются противоречия внутри религиозных общин СКФО, на возникновение которых влияют личные амбиции отдельных руководителей, а также влияние западных проповедников.

Ранее заместитель главы Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественного совета при ФСИН России, имам-хатыб Денис хазрат Мустафин предложил высылать из России осужденных за экстремизм и терроризм иностранцев для их заключения на родине.