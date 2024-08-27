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19:46, 27 августа 2024Россия

Шойгу порассуждал о вытеснении светских законов нормами шариата

Шойгу: попытки вытеснить светские законы нормами шариата вызывают озабоченность

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Попытки вытеснить светские законы нормами шариата вызывают озабоченность. Об этом заявил председатель Совбеза России Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

Политик порассуждал об этом во время выездного совещания в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

«Особую озабоченность вызывают попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснение традиционного ислама его радикальными течениями, формирование новых салафитских групп», — сказал он.

Шойгу отметил, что на данный момент сохраняются противоречия внутри религиозных общин СКФО, на возникновение которых влияют личные амбиции отдельных руководителей, а также влияние западных проповедников.

Ранее заместитель главы Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественного совета при ФСИН России, имам-хатыб Денис хазрат Мустафин предложил высылать из России осужденных за экстремизм и терроризм иностранцев для их заключения на родине.

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