Осужденных за экстремизм иностранцев призвали высылать из России для заключения на родине

Заместитель главы Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественного совета при ФСИН России, имам-хатыб Денис хазрат Мустафин предложил высылать из России осужденных за экстремизм и терроризм иностранцев для их заключения на родине. Такой инициативой он поделился в разговоре с «Лентой.ру», комментируя захват заключенными-радикалами колонии в Волгоградской области.
«Эта новость вызывает у нас глубокое возмущение и категорическое осуждение. Мы решительно осуждаем любые попытки использовать религиозную риторику для оправдания преступных действий, ибо терроризм никогда не имел и не будет иметь ничего общего с учением ислама, который провозглашает мир, справедливость и уважение к жизни», — заявил Мустафин.
Эти нелюди, совершая подобные акты насилия, пытаются очернить основы ислама, который всегда выступал за миролюбие и сострадание. Мы гневно осуждаем исполнителей этого кощунства!
По словам представителя ДСМР, несмотря на большую организационную и профилактическую работу с осужденными, это не приносит быстрого положительного результата с точки зрения воздействия на потенциальных террористов. Также он добавил, что на сегодняшний день обвиняемые и осужденные по уголовным статьям за экстремизм и терроризм содержатся вместе с остальными заключенными.
«Вербовщик находится в постоянном контакте со своим объектом, ежедневно имея возможность личного общения и криминального влияния. Поэтому важным фактором является разделение содержания под стражей людей, осужденных по вышеназванным статьям. А иностранных граждан необходимо депортировать в страны их исхода для дальнейшего отбывания соответствующего наказания ими в таком же раздельном формате заключения», — призвал он.
Кроме того, Мустафин отметил, что не все священнослужители имеют необходимую подготовку для ведения переговоров с террористами. Он добавил, что для этого должна быть соответствующая психологическая подготовка, а также обладание качеством и профессиональными данными переговорщика.
«Иначе ситуация может выйти из-под контроля и привести к более трагическим последствиям», — заключил представитель ДСМР.
Мы не должны поддаваться на провокации и идти на поводу у тех, кто пытается разрушить многонациональный и многоконфессиональный мир и спокойствие в нашем доме
Мустафин также выразил глубокие соболезнования родным и близким сотрудников ФСИН колонии №19.
Ранее стало известно, что колонию №19 в городе Суровикино Волгоградской области, захваченную заключенными-радикалами 23 августа, взяли штурмом. Операция продлилась около получаса. Террористы были ликвидированы.
Напавшие заявляли о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).