Осужденных за экстремизм иностранцев призвали высылать из России для заключения на родине

Имам-хатыб Мустафин призвал высылать из РФ осужденных за экстремизм иностранцев

Заместитель главы Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественного совета при ФСИН России, имам-хатыб Денис хазрат Мустафин предложил высылать из России осужденных за экстремизм и терроризм иностранцев для их заключения на родине. Такой инициативой он поделился в разговоре с «Лентой.ру», комментируя захват заключенными-радикалами колонии в Волгоградской области.

«Эта новость вызывает у нас глубокое возмущение и категорическое осуждение. Мы решительно осуждаем любые попытки использовать религиозную риторику для оправдания преступных действий, ибо терроризм никогда не имел и не будет иметь ничего общего с учением ислама, который провозглашает мир, справедливость и уважение к жизни», — заявил Мустафин.

Эти нелюди, совершая подобные акты насилия, пытаются очернить основы ислама, который всегда выступал за миролюбие и сострадание. Мы гневно осуждаем исполнителей этого кощунства! Денис хазрат Мустафин заместитель главы ДСМР, член Общественного совета при ФСИН России, имам-хатыб

По словам представителя ДСМР, несмотря на большую организационную и профилактическую работу с осужденными, это не приносит быстрого положительного результата с точки зрения воздействия на потенциальных террористов. Также он добавил, что на сегодняшний день обвиняемые и осужденные по уголовным статьям за экстремизм и терроризм содержатся вместе с остальными заключенными.

«Вербовщик находится в постоянном контакте со своим объектом, ежедневно имея возможность личного общения и криминального влияния. Поэтому важным фактором является разделение содержания под стражей людей, осужденных по вышеназванным статьям. А иностранных граждан необходимо депортировать в страны их исхода для дальнейшего отбывания соответствующего наказания ими в таком же раздельном формате заключения», — призвал он.

Кроме того, Мустафин отметил, что не все священнослужители имеют необходимую подготовку для ведения переговоров с террористами. Он добавил, что для этого должна быть соответствующая психологическая подготовка, а также обладание качеством и профессиональными данными переговорщика.

«Иначе ситуация может выйти из-под контроля и привести к более трагическим последствиям», — заключил представитель ДСМР.

Мы не должны поддаваться на провокации и идти на поводу у тех, кто пытается разрушить многонациональный и многоконфессиональный мир и спокойствие в нашем доме Денис хазрат Мустафин заместитель главы ДСМР, член Общественного совета при ФСИН России, имам-хатыб

Мустафин также выразил глубокие соболезнования родным и близким сотрудников ФСИН колонии №19.

Ранее стало известно, что колонию №19 в городе Суровикино Волгоградской области, захваченную заключенными-радикалами 23 августа, взяли штурмом. Операция продлилась около получаса. Террористы были ликвидированы.

Напавшие заявляли о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).