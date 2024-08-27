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19:47, 27 августа 2024Россия

Шойгу рассказал об усилившихся попытках Запада расколоть российское общество

Шойгу: Запад усилил попытки расколоть российское общество

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Западные страны усилили попытки внести раскол в российское общество. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе, пишет ТАСС.

По его словам, Запад пытается сформировать предпосылки для обострения в России отношений между различными конфессиями и национальностями, а также для распространения идей сепаратизма, экстремизма и радикальных религиозных идеологий.

Шойгу добавил, что, пытаясь удержать доминирование в мире, Запад организует цветные революции, способствует созданию террористических группировок и навязывает остальным государствам порядок, основанный на своих правилах.

Ранее секретарь Совбеза заявил, что западные страны совершают информационные атаки на Российскую армию, силовые структуры и население страны. От подчеркнул, что эти действия проплачены, а при их совершении используются все возможные «рычаги влияния». Шойгу подчеркнул, что это касается как телевидения, так и интернета.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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