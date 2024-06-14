Шойгу обвинил Запад в информационных атаках на россиян

Секретарь СБ Шойгу: Запад совершает информационные атаки на армию и население РФ

Страны Запада совершают информационные атаки на Российскую армию, силовые структуры и население страны. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

Секретарь СБ отметил, что атаки являются проплаченными, а при их совершении используются все возможные «рычаги влияния».

«В условиях специальной военной операции (...) идет очень и очень массированная, хорошо выверенная, хорошо оплаченная атака по всем направлениям — это касается и интернета, и телевидения, и в целом всех рычагов влияния», — объявил Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что покинувший пост министра обороны Шойгу будет координатором работы в сфере оборонно-промышленного комплекса.