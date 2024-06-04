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20:47, 4 июня 2024Россия

Путин обозначил сферу ответственности Шойгу

Путин заявил, что Шойгу будет координатором работы в сфере ОПК

Фото: Globallookpress.com

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу будет координатором работы в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

На совещании с членами правительства глава государства заявил, что вопросы в сфере оборонно-промышленного комплекса разноплановые, при их решении необходимо учитывать рентабельность производства. Также Путин призвал обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники.

«Здесь нужен независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности», — пояснил президент.

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Ранее Путин заявил, что у Сергея Шойгу, занявшего пост секретаря Совбеза, на новом месте будет огромный пласт работы. Глава государства также подчеркнул, что Шойгу знает и о потребностях Вооруженных сил России, и о возможностях промышленности.

Президент России 12 мая освободил от должности секретаря Совбеза Николая Патрушева и назначил на его место экс-министра обороны России Сергея Шойгу. Кресло главы оборонного ведомства занял бывший вице-премьер правительства Андрей Белоусов.

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