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13:54, 17 мая 2024Россия

Путин рассказал о работе Шойгу на новой должности

Путин заявил, что у Шойгу будет огромный пласт работы на новой должности

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

У бывшего министра обороны России Сергея Шойгу, занявшего пост секретаря Совбеза, на новой должности будет огромный пласт работы. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, трансляция которой велась Telegram-канале Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Шойгу знает и о потребностях Вооруженных сил России, и о возможностях промышленности.

Ранее экс-глава Минобороны также рассказал, что его главной задачей на посту секретаря Совбеза станет решение вопросов, связанных со специальной военной операцией, в том числе, связанных с поставками боеприпасов и военной техники.

ЖЗЛ
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