Шойгу впервые высказался о новой работе

Шойгу назвал вопросы СВО главными задачами на посту секретаря Совбеза

Главной задачей бывшего министра обороны России Сергея Шойгу на посту секретаря Совета безопасности является решение вопросов, связанных со специальной военной операцией (СВО). Об этом сам политик заявил журналисту Павлу Зарубину, комментарий опубликован в Telegram-канале Зарубина.

Это заявление стало первым комментарием экс-главы Минобороны о работе в Совбезе с момента ухода с этого поста. По словам Шойгу, на новой должности он будет заниматься темами поставки боеприпасов и военной техники.

«Это (вопросы СВО) — главное. А так — входим в новую профессию», — подытожил экс-глава оборонного ведомства.

Сергей Шойгу вместе с новым министром обороны России Андреем Белоусовым участвуют в первой с момента инаугурации заграничной поездке президента Владимира Путина — государственные служащие находятся в Китае. Журналисты заметили, что на встрече с китайскими партнерами Шойгу сидел по левую руку от Владимира Путина.