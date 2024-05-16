Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:29, 16 мая 2024Россия

Путина заметили сидящим рядом с Шойгу на переговорах в Пекине

Президента Путина заметили сидящим рядом с Шойгу на переговорах в Пекине
Владимир Путин и Сергей Шойгу

Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

На переговорах в Пекине президента России Владимира Путина заметили рядом с секретарем Совета Безопасности Сергеем Шойгу. Об этом пишут журналисты кремлевского пула агентства РИА Новости в Telegram-канале.

На опубликованых каналом кадрах встречи видно, что по левую руку от главы государства сидит Шойгу, по правую — глава МИД Сергей Лавров. За одним столом в Путиным также сидят вице-премьер Александр Новак и замруководителя администрации президента Максим Орешкин.

Материалы по теме:
Сенсационная отставка Шойгу, возвышение губернаторов и другие перестановки. Путин утвердил состав правительства
Сенсационная отставка Шойгу, возвышение губернаторов и другие перестановки.Путин утвердил состав правительства
13 мая 2024
«Это касается и избыточной бюрократии, и бумажной волокиты». Белоусов рассказал, что ему не нравится в работе Минобороны
«Это касается и избыточной бюрократии, и бумажной волокиты». Белоусов рассказал, что ему не нравится в работе Минобороны
13 мая 2024
«Человек, который опережает время». Чем займется экономист Белоусов во главе Минобороны России?
«Человек, который опережает время». Чем займется экономист Белоусов во главе Минобороны России?
13 мая 2024

Секретарь Совбеза Шойгу ранее занимал пост министра обороны России. Его кресло в обновленном правительстве занял Андрей Белоусов. В старом правительстве он занимал должность первого вице-премьера — на его место в обновленном кабмине назначили главу Минпромторга Дениса Мантурова. Назначение нового главы Минобороны связано с возросшими расходами на оборону и безопасность, которые в этом году составили около 8,7 процента ВВП, объяснял Путин.

Путин приехал в Китай вечером в пятницу, 15 мая. Это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания. Визит пройдет в два этапа: 16 мая Путин будет в Пекине, а 17 мая он посетит Харбин.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин впервые прилетел в Китай после переизбрания. Чему посвящен его визит в Пекин?

      Путин назвал отношения России и Китая не направленными против кого-либо

      Россиянка описала жителей Дании словами «курят, как заведенные»

      Учительница дважды занялась сексом со школьником в машине друга

      В Кремле осудили покушение на премьера Словакии

      ФСБ задержала группу организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии

      Путина заметили сидящим рядом с Шойгу на переговорах в Пекине

      Путин заявил о солидном багаже сотрудничества с Китаем

      ВСУ ударили по России снарядами «Ольхи», ракетой «Точка-У» и беспилотниками

      Раскрыта цель наступления России в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше