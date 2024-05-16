Путина заметили сидящим рядом с Шойгу на переговорах в Пекине

Президента Путина заметили сидящим рядом с Шойгу на переговорах в Пекине

На переговорах в Пекине президента России Владимира Путина заметили рядом с секретарем Совета Безопасности Сергеем Шойгу. Об этом пишут журналисты кремлевского пула агентства РИА Новости в Telegram-канале.

На опубликованых каналом кадрах встречи видно, что по левую руку от главы государства сидит Шойгу, по правую — глава МИД Сергей Лавров. За одним столом в Путиным также сидят вице-премьер Александр Новак и замруководителя администрации президента Максим Орешкин.

Секретарь Совбеза Шойгу ранее занимал пост министра обороны России. Его кресло в обновленном правительстве занял Андрей Белоусов. В старом правительстве он занимал должность первого вице-премьера — на его место в обновленном кабмине назначили главу Минпромторга Дениса Мантурова. Назначение нового главы Минобороны связано с возросшими расходами на оборону и безопасность, которые в этом году составили около 8,7 процента ВВП, объяснял Путин.

Путин приехал в Китай вечером в пятницу, 15 мая. Это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания. Визит пройдет в два этапа: 16 мая Путин будет в Пекине, а 17 мая он посетит Харбин.