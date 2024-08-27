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19:47, 27 августа 2024Россия

Шойгу сообщил о росте экстремизма в регионах Северо-Кавказского федерального округа

Шойгу: фиксируется рост экстремизма в Северо-Кавказском федеральном округе

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) фиксируется рост экстремизма. Об этом заявил председатель Совбеза России Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

«Общественно-политическая и оперативная обстановка в субъектах Северо-Кавказского федерального округа остается сложной. В округе фиксируется устойчивая тенденция роста числа преступлений экстремистской и террористической направленности», — сообщил он во время выездного заседания в СКФО.

Шойгу отметил, что в 2024 году в Карачаево-Черкесии и Дагестане были совершены теракты, унесшие жизни 21 человека.

Теракт в Дагестане был совершен 23 июня — боевики одновременно атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. До этого стало известно, что преступную группу, организованную для совершения терактов на территории республики, создал сын бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Самого чиновника сняли с должности.

Через месяц, 23 августа, в ИК-19 в Волгоградской области произошел захват заложников, в котором участвовали уроженцы Узбекистана Назирчон Тошов, Рамзиндин Тошев и Темур Хусинов, а также Рустамчон Наврузи из Таджикистана. Силовики провели штурм колонии. Затем выяснилось, что восемь человек спасти не удалось.

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      Никита Абрамов
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