Шойгу сообщил о росте экстремизма в регионах Северо-Кавказского федерального округа

Шойгу: фиксируется рост экстремизма в Северо-Кавказском федеральном округе

В регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) фиксируется рост экстремизма. Об этом заявил председатель Совбеза России Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

«Общественно-политическая и оперативная обстановка в субъектах Северо-Кавказского федерального округа остается сложной. В округе фиксируется устойчивая тенденция роста числа преступлений экстремистской и террористической направленности», — сообщил он во время выездного заседания в СКФО.

Шойгу отметил, что в 2024 году в Карачаево-Черкесии и Дагестане были совершены теракты, унесшие жизни 21 человека.

Теракт в Дагестане был совершен 23 июня — боевики одновременно атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. До этого стало известно, что преступную группу, организованную для совершения терактов на территории республики, создал сын бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Самого чиновника сняли с должности.

Через месяц, 23 августа, в ИК-19 в Волгоградской области произошел захват заложников, в котором участвовали уроженцы Узбекистана Назирчон Тошов, Рамзиндин Тошев и Темур Хусинов, а также Рустамчон Наврузи из Таджикистана. Силовики провели штурм колонии. Затем выяснилось, что восемь человек спасти не удалось.