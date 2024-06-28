Сообщника ликвидированных в Дагестане боевиков арестовали до середины августа

В Дагестане суд арестовал сообщника боевиков за помощь в организации теракта

Советский районный суд Махачкалы отправил в СИЗО сообщника ликвидированных в Дагестане боевиков за помощь в организации теракта в Дербенте. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчину арестовали на один месяц 28 суток, то есть до 23 августа. Он проходит обвиняемым по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По версии следствия, не позднее мая 2024 года обвиняемый стал частью группировки и помогал организовывать теракта в Дербенте, но сам в нем не участвовал.

Ранее стало известно, что преступную группу, организованную для совершения терактов на территории Дагестана, создал сын бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

Вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС.