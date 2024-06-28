Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:51, 28 июня 2024Силовые структуры

Сообщника ликвидированных в Дагестане боевиков арестовали до середины августа

В Дагестане суд арестовал сообщника боевиков за помощь в организации теракта

Фото: Ye Jinghan / Unsplash

Советский районный суд Махачкалы отправил в СИЗО сообщника ликвидированных в Дагестане боевиков за помощь в организации теракта в Дербенте. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчину арестовали на один месяц 28 суток, то есть до 23 августа. Он проходит обвиняемым по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По версии следствия, не позднее мая 2024 года обвиняемый стал частью группировки и помогал организовывать теракта в Дербенте, но сам в нем не участвовал.

Ранее стало известно, что преступную группу, организованную для совершения терактов на территории Дагестана, создал сын бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

Вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      В США состоялись дебаты Байдена и Трампа. Стороны продержались без оскорблений 20 минут

      Трамп и Байден поругались на дебатах из-за гольфа

      Российские военные уничтожили западное разведоборудование ВСУ в Часовом Яре

      Трамп пригрозил Байдену уголовными преследованиями

      В России рассказали о нескольких курсах долларов и евро

      Российский опер отвечал за наркоконтроль и попался на торговле запрещенными веществами

      Над российским регионом сбили еще шесть украинских беспилотников

      Россиянам дали совет по покупке долларов

      Трамп и Байден сравнялись по числу упоминаний Путина на дебатах

      Трамп назвал Байдена маньчжурским кандидатом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше