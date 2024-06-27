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22:03, 27 июня 2024Силовые структуры

Названа личность создателя преступной группы в Дагестане

Преступную группу в Дагестане создал сын бывшего чиновника Омарова

Фото: Aslan Isaev / Globallookpress

Преступную группу, организованную для совершения терактов на территории Дагестана, создал сын бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана.

В пресс-релизе указывается, что арестованный сообщник боевиков «вступил в созданную Омаровым О.М. группу», после чего участники преступной группы стали готовиться к совершению террористических актов в республике.

В воскресенье, 23 июня, вооруженные террористы, в том числе сыновья экс-чиновника Магомеда Омарова, напали на синагогу и православный храм в дагестанском Дербенте. Кроме того, преступники обстреляли пост ДПС в Махачкале.

Ранее Омарова сняли с должности главы Сергокалинского района. На допросе он признался, что знал о приверженности сыновей к радикальным идеям.

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      Маргарита Пименова
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