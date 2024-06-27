Названа личность создателя преступной группы в Дагестане

Преступную группу в Дагестане создал сын бывшего чиновника Омарова

Преступную группу, организованную для совершения терактов на территории Дагестана, создал сын бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана.

В пресс-релизе указывается, что арестованный сообщник боевиков «вступил в созданную Омаровым О.М. группу», после чего участники преступной группы стали готовиться к совершению террористических актов в республике.

В воскресенье, 23 июня, вооруженные террористы, в том числе сыновья экс-чиновника Магомеда Омарова, напали на синагогу и православный храм в дагестанском Дербенте. Кроме того, преступники обстреляли пост ДПС в Махачкале.

Ранее Омарова сняли с должности главы Сергокалинского района. На допросе он признался, что знал о приверженности сыновей к радикальным идеям.

