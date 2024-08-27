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19:30, 27 августа 2024Силовые структуры

СКР расследует атаку ВСУ на Белгородскую область

СК будет расследовать атаки ВСУ на ДНР, Белгородскую и Херсонскую области
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать новые преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), Белгородской и Херсонской областях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, из-за ураинской атаки на Белгородкую область были ранены пять мирных жителей, а в ДНР пострадал житель поселка Кирова городского округа Горловки. Кроме того, ВСУ обстреляли сектор Голой Пристани Херсонской области. В результате госпитализировали мужчину, были повреждены электросети и без света остались 15 населенных пунктов.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к атаке лиц.

Ранее СКР возбудил уголовное дело в связи с атакой ВСУ на село Ракитное Белгородской области.

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