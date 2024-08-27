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13:18, 27 августа 2024Россия

Сменившая пол мигрантка захотела замуж и обратилась в российский суд

В Петербурге сменившая пол в паспорте мигрантка захотела замуж и пошла в суд

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге мигрантка, в 2021 году сменившая в паспорте пол на мужской, захотела выйти замуж и обратилась в районный суд с требованием обязать ЗАГС вернуть информацию в документах в исходное состояние. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram.

Как стало известно, уроженка Таджикистана имеет российское гражданство, а в ее документах указано мужское имя — Игнат. При этом хирургических вмешательств не проводилось, и биологически она осталась женщиной. В заявлении приезжая объяснила, что у нее возникли трудности с «социализацией в мужской гендерной роли». Кроме того, она захотела заключить брак. «В будущем я планирую выйти замуж и родить детей, но с мужским половым идентификатором в документах это невозможно», — цитирует Лебедева заявительницу.

По словам главы пресс-службы судов Петербурга, ЗАГС отказал мигрантке в возвращении ее биологического пола в паспорте, сославшись на статью 70 закона «Об актах гражданского состояния». Помимо этого, уроженка Таджикистана попыталась получить медицинское заключение о том, что она является женщиной, однако его выдача возможна только несовершеннолетним и лицам, которым проведена операция.

«Игнат просит суд обязать ЗАГС внести изменения в запись акта о рождении: исправить Игната на Игнис, еще фамилию и отчество, ну и пол с мужского на женский», — написала Лебедева, подчеркнув, что заявительница настояла на рассмотрении дела в открытом судебном заседании.

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