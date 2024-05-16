Бывший российский политик-трансгендер на Радоницу осознал себя мужчиной

Бывший политик-трансгендер с Алтая Алешин заявил, что осознал себя мужчиной

Бывший политик-трансгендер из Алтайского края Роман Алешин заявил, что на Радоницу осознал себя мужчиной. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

Россиянин вернулся к своему изначальному имени, до этого он несколько лет называл себя Юлией. У него был соответствующий паспорт с отметкой о женском поле. Алешин рассказал, что осознал себя парнем во время Великого поста и после общения с матерью.

«До Радоницы у меня были душевные терзания, все-таки переходить из одного психологического пола в другой — это сложно. На Радоницу я перебрал старые альбомы своих предков, помолился за них, и это помогло мне укорениться в мысли, что я — парень. Я, как Филипп Киркоров, понял, что долбился не в ту дверь», — поделился экс-политик.

Алешин также признался, что сейчас как никогда ощущает в себе дух патриотизма. В посте он попросил прощения у российского народа.

Ранее сообщалось, что жители города Чусовой Пермского края пожаловались на местных чиновников из-за рекламы мыла.