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13:10, 8 мая 2024Россия

Жители российского города пожаловались на чиновников из-за рекламы мыла

Жители города в Пермском крае пожаловались на чиновников из-за рекламы мыла

Фото: Ana_Malee / Shutterstock / Fotodom

Жители города Чусовой Пермского края пожаловались на местных чиновников из-за рекламы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, горадминистрация неоднократно размещала в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте» публикации рекламного характера. Чаще других рекламировались химчистки и мыло, которое выпускают в виде пельменей.

После жалобы горожан к делу подключилась Федеральная антимонопольная служба. Мэрии предписали устранить рекламные посты, виновным в публикациях был признан начальник отдела по взаимодействию со СМИ. Также за публикацию рекламы российским чиновникам грозит штраф размером до 200 тысяч рублей.

Ранее в Мурманске под следствие попал чиновник, которого подозревают в несвоевременном освоении бюджета. Подозреваемый должен был обеспечить переселение местных из аварийного жилья и превысил должностные полномочия.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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