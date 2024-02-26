Чиновник попался на нарушениях при переселении россиян из аварийного жилья

В Мурманске возбудили дело против экс-главы Комитета имущественных отношений

В Мурманске следователи возбудили уголовное дело против бывшего председателя городского Комитета имущественных отношений, который хотел скрыть упущения в работе, связанные с несвоевременным освоением бюджета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Бывший чиновник проходит обвиняемым по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По версии следствия, подозреваемый должен был обеспечить переселение местных из аварийного жилья. Однако с мая по сентябрь 2020 года он предоставил жительнице аварийного жилья муниципальную квартиру рыночной стоимостью более 1,5 миллиона рублей при отсутствии оснований к этому. Женщина имела право только на выплату, которая не должна была превышать 890 тысяч рублей.

Аналогичное преступление он совершил в период с августа по сентябрь 2021 года. Тогда вместо компенсации в 1,5 миллиона рублей чиновник предоставил другой женщине две муниципальные квартиры, стоимость которых оценивается в более чем четыре миллиона рублей. Таким образом он нарушил права нуждающихся в переселении из аварийного жилья и необоснованно израсходовал бюджетные деньги.

Ранее стало известно, что прокуратура в Кургане просит взыскать с бывшего первого заместителя главы города Андрея Жижина в пользу мэрии 15 миллионов рублей. По версии следствия, обвиняемый вовремя не расселил жильцов двух аварийных домов.