С обвиняемого в халатности российского чиновника захотели взыскать миллионы

Прокуратура просит взыскать 15 млн руб. с экс-первого замглавы Кургана Жижина

Прокуратура в Кургане просит взыскать с бывшего первого заместителя главы города Андрея Жижина в пользу мэрии 15 миллионов рублей. Об этом сообщает URA.RU.

Жижин обвиняется в халатности и превышении полномочий. Он свою вину не признает.

По версии следствия, обвиняемый вовремя не расселил жильцов двух аварийных домов в Кургане. Также его обвиняют в том, что он якобы принял у подрядчика некачественное жилье для сирот в 2015 году. Обвинение хочет, чтобы чиновник возместил затраты на жилье, предоставленное сиротам из аварийных квартир.

В январе мэр Кургана Елена Ситникова подала в отставку на фоне возбужденного в отношении нее уголовного дела.