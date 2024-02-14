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12:41, 14 февраля 2024Силовые структуры

С обвиняемого в халатности российского чиновника захотели взыскать миллионы

Прокуратура просит взыскать 15 млн руб. с экс-первого замглавы Кургана Жижина

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прокуратура в Кургане просит взыскать с бывшего первого заместителя главы города Андрея Жижина в пользу мэрии 15 миллионов рублей. Об этом сообщает URA.RU.

Жижин обвиняется в халатности и превышении полномочий. Он свою вину не признает.

По версии следствия, обвиняемый вовремя не расселил жильцов двух аварийных домов в Кургане. Также его обвиняют в том, что он якобы принял у подрядчика некачественное жилье для сирот в 2015 году. Обвинение хочет, чтобы чиновник возместил затраты на жилье, предоставленное сиротам из аварийных квартир.

В январе мэр Кургана Елена Ситникова подала в отставку на фоне возбужденного в отношении нее уголовного дела.

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