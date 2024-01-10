В России попавшая под следствие мэр ушла с поста с цветами и благодарностью

Мэр Кургана Ситникова ушла в отставку на фоне уголовного дела в отношении нее

Мэр Кургана Елена Ситникова подала в отставку на фоне возбужденного в отношении нее уголовного дела. Уходящей с поста чиновнице вручили цветы и благодарственное письмо, сообщает Ura.ru.

Глава города ушла в отставку по собственному желанию, сообщил корреспондент издания. Ее решение утвердили единогласным голосованием депутаты городской думы.

Исполнять обязанности мэра Кургана будет первый заместитель главы города Анастасия Аргышева.

Елена Ситникова была назначена главой Кургана в июле 2021 года. В декабре 2023 года она стала фигуранткой уголовного дела о халатности. По данным СМИ, правоохранители могли заинтересоваться деятельностью главы города из-за лесных пожаров в регионе весной 2023 года, жертвами которых стали 20 человек.