Мэра Кургана задержали. В чем ее подозревают?

Главу Кургана Ситникову задержали следователи

Силовики задержали мэра Кургана Елену Ситникову. В ее кабинете во вторник, 26 декабря, прошли обыски. По предварительной информации, задержание Ситниковой может быть связано с делом о весенних пожарах в Смолино.

По данным СМИ, главу города для дачи показаний могли задержать следователи московского управления. Точные причины задержания не называются.

У силовиков могли появиться претензии из-за того, что несколько горожан не смогли пережить лесные пожары

Как сообщает SHOT, претензии к Ситниковой появились из-за того, что лесные пожары весной не смогли пережить 20 человек. Стало известно, что ликвидация последствий была организована не на должном уровне.

По информации Mash, Ситникова пообещала пострадавшим от пожаров и лишившимся жилья сертификаты и выплаты от 10 до 50 тысяч рублей, но даже эти выплаты достались не всем.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Помимо этого, ранее жители Кургана обратились в Следственный комитет РФ с просьбой привлечь мэра к уголовной ответственности из-за того, что она не выполнила свои обещания по ремонту ответвления улицы 2-я Часовая. На данный момент жалобы находятся на стадии рассмотрения.

Кроме того, работой Ситниковой был недоволен губернатор. Он нередко критиковал чиновницу, ругал ее за проблемы со строительством школы.

Лишившиеся жилья жители Смолино так и не получили новое

7 мая в населенном пункте Смолино огонь уничтожил 205 из 215 домов. Курганские власти запретили строить дома в сгоревшем Смолино, обосновав свое решение тем, что микрорайон находится в затопляемой зоне. Пострадавшим горожанам было разрешено возводить только небольшие дачные домики вместо ранее заявленных капитальных строений. Губернатор Курганской области Вадим Шумков объяснил жителям, что заново отстроить дома на месте сгоревших получится только после строительства дамбы, сроки возведения которой названы не были.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

После этого жители Кургана уличили мэрию в нарушении запрета на стройку. По их словам, администрация выдавала разрешения, несмотря на введенные ограничения.

Ситниковой избрали меру пресечения в суде

Суд в Кургане запретил Ситниковой определенные действия. Согласно решению органа, глава города должна своевременно являться по вызовам следователя или в суд. Чиновнице также нельзя общаться со свидетелями по ее делу, другими обвиняемыми и их защитниками.

Известно, что глава Кургана обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ («Халатность»). Запреты будут действовать до отмены или изменения пресечения.

Что известно о Елене Ситниковой

С февраля 2020 года Ситникова трудилась заместителем главы Кургана — директором департамента социальной политики администрации города. До этого она два года работала первым заместителем главы Кетовского района по социальным вопросам. С 2010 по 2018 год занимала должность в Управлении социальной политики правительства Курганской области.

Решением Курганской гордумы от 7 июля 2021 года Ситникова была назначена главой муниципального образования города Кургана.