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16:03, 26 декабря 2023Силовые структуры

Главе Кургана избрали меру пресечения

В Кургане суд запретил определенные действия главе города Ситниковой
Елена Ситникова

Елена Ситникова. Кадр: Новости Кургана · kikonline / YouTube

В Кургане суд запретил определенные действия главе города Елене Ситниковой. Об этом сообщает URA.RU.

Теперь чиновница должна своевременно являться по вызовам следователя или в суд. Ситниковой запретили общаться со свидетелями по ее делу, другими обвиняемыми и их защитниками.

Главу Кургана задержали 26 декабря. Ее обвиняют в халатности из-за весенних пожаров в Смолино.

Елена Ситникова занимает пост главы Кургана с 2021 года.

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