Главе Кургана избрали меру пресечения

В Кургане суд запретил определенные действия главе города Ситниковой

В Кургане суд запретил определенные действия главе города Елене Ситниковой. Об этом сообщает URA.RU.

Теперь чиновница должна своевременно являться по вызовам следователя или в суд. Ситниковой запретили общаться со свидетелями по ее делу, другими обвиняемыми и их защитниками.

Главу Кургана задержали 26 декабря. Ее обвиняют в халатности из-за весенних пожаров в Смолино.

Елена Ситникова занимает пост главы Кургана с 2021 года.