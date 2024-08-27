Со складов Wildberries изъяли 38 тонн поддельной бытовой химии

Со складов Wildberries в Подмосковье изъяли 38 тонн поддельной бытовой химии

Со складов Wildberries в Подмосковье изъяли 38 тонн поддельной бытовой химии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

Предварительно установлено, что двое 32-летних жителей Звенигорода продавали на маркетплейсе контрафактную бытовую химию, в том числе стиральный порошок. При этом они использовали товарные знаки Procter & Gamble и Henkel. Отмечается, что сумма ущерба превысила 6,3 миллиона рублей.

«Следователем межмуниципального управления МВД России "Власиха" завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 180 УК РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному сговору")», — заявила Петрова.

В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, им грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее в августе объединение «Общественная потребительская инициатива» попросило Минпромторг проверить деятельность двух крупнейших в России маркетплейсов — Wildberries и Ozon — на предмет серьезных нарушений при торговле питьевой бутилированной водой.